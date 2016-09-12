En sade ve kısa Kurban bayramı mesajları

Komedi şovlarına konu olan uzun ve süslü cümlelerden sıkılanlar için en sade bayram mesajları ile en kısa bayram mesajları arasından 10 tanesini derledik. İşte sonunu getiremeden başı unutulan kurban bayramı mesajlarına karşı en sade ve kısa bayram mesajları

Bir çok komedi film ve şovlarına konu olan süslü ve uzun cümlelerden oluşan bayram mesajlarından sıkılanlar için en kısa bayram mesajları ile en sade bayram mesajları arasından öne çıkan 10 tanesini derledik. İşte arşiv niteliği taşıyacak ve sonunu getiremeden başı unutulan kurban bayramı mesajlarına karşı en sade ve kısa bayram mesajları

Lafı uzatmak istemeyenler için en sade ve kısa bayram mesajları ;

Kurban bayramınızı tebrik ederim.

Kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Kurban bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dilerim.

Mübarek Kurban bayramınız kutlu olsun.

Bayramınız kutlu olsun. Allah tekrarına erdirsin.

Bayramınız mübarek olsun. Yetimlerin güldüğü, savaşların bittiği günlere vesile olsun.

Hayırlı bayramlar diler ellerinizden öperim (Ya da gözlerinizden)

Rabbim bayramınızı mübarek kılsın. Sağlıkla yeni bayramlar göstersin inşaAllah

Bayramınız kutlu olsun.

KURBAN BAYRAMI COŞKUSUNDAN MÜTHİŞ FOTOĞRAFLAR