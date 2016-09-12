İade süreci hızlanacak

Mehdi Eker: FETÖ lobi yaparak, 15 Temmuz görüntülerini ABD’de yayımlatmamış. TBMM’nin bombalandığından bile haberleri yok. İade sürecinin hızlandırılması için söz aldık

Terörist başı Fetullah Gülen'in iadesi için geçen hafta ABD'ye giden AK Parti heyetine başkanlık eden Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, ziyarete ilişkin dün özel bir televizyon kanalına çarpıcı açıklamalarda bulundu. FETÖ üyelerinin, darbe girişiminin ABD'de duyulmaması için karartma uyguladıklarını ifade eden Eker, "Darbe gecesiyle ilgili görüntüleri yayınlatmamışlar. Kongre üyelerinin parlamentonun bombalandığından bile haberleri yok. Yenikapı mitingi FETÖ'nün lobi çalışmalarından dolayı ABD'deki TV kanallarında yayımlanmamış" dedi.



TÜRKİYE'NİN 11 EYLÜLÜ...

Eker, ABD temasları çerçevesinde kongre üyeleri ve temsilciler meclisi üyeleriyle görüştüklerini, Washington Post gibi gazetelere demeçler vererek FETÖ'yü anlattıklarını söyledi. ABD'li muhataplarının ülkelerindeki suçluların iadesine ilişkin prosedüre dikkat çektiğini belirten Eker, şöyle konuştu: "Bunun hızlandırılması için çaba sarf edeceklerini söylediler. 'Bu adamı 15 Temmuz'daki askeri darbenin birinci sorumlusu olarak değerlendiriyoruz. Kendinizi bizim yerinize koyun. 11 Eylül sizde nasıl bir kırılma yarattıysa, bizim 11 Eylülümüz 15 Temmuz'dur. Onun için bu adam burada rahat davranmamalı' dedik. Dostane şekilde bunun üzerinde daha iyi durmalarını, buna müsaade etmemelerini istedik."



BELEDİYELERE KAYYUM

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin karartma uyguladığını belirten Mehdi Eker, "Görüştüğümüz insanlar, TBMM binasının bombalandığını, vatandaşların tankları engellediğini bilmiyorlardı. Hatta Yenikapı mitingini Amerika basının vermemiş. FETÖ üyeleri lobi çalışmaları ile bunu engellemiş" dedi. Terör ile bağlantısı olan belediyelere atama yapılmasını da değerlendiren Eker, "Belediye belediye olmaktan çıktıysa, PKK cirit atıyorsa devlet buna seyirci kalamaz. Mahalli kaynaklar ya doğrudan ya dolaylı olarak şirketler ve şahıslar üzerinden örgüte gidiyor. Herkes biliyor ki belediye başkanlarını sorgulayan örgüt üyesi işçiler var" ifadesini kullandı.



O MEZARLIĞI ZİYARET ETİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, teröristlerce 640 kilo bomba yerleştirilen Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Tepe köyündeki aile mezarlığını ziyaret etti. Eker'in, 2 gün önce teröristlerce 640 kilo bomba yerleştirilen, aile mezarlığını ziyareti sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Uçakla İstanbul'dan Batman havaalanına inen Mehdi Eker, buradan karayoluyla Bismil'e geldi. Eker ve yakınları daha sonra Tepe köyündeki aile mezarlığına gitti. Her arife günü yaptığı gibi mezarlıkta dua eden Eker, daha sonra teröristlerce bomba yerleştirilen noktaları inceleyip güvenlik güçlerinden bilgi aldı. Güvenlik nedeniyle gizli tutulan mezarlık ziyareti sonrası Mehdi Eker, yine sıkı güvenlik önlemleri altında Bismil ilçesine dönerek buradaki bir taziyeye katıldı.