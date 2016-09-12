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’de bayramının ilk gün bilançosu 400 yaralı!

  • Giriş Tarihi: 13.9.2016 00:20
Kırşehir’de kurban bayramının ilk gün bilançosu 400 yaralı!
Kırşehir’de kurban bayramının ilk gün bilançosu 400 yaralı!

bayramının ilk gününde Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine yaralanmadan dolayı 400 kişi giriş yaptırdı.

Alınan bilgiye göre sabah saatlerinden itibaren Üniversite Hastanesi acil servisine 400 kişi yaralanma nedeni ile giriş yaparken 300 kişi keserken oluşan kesikler nedeni ile kontrol altına alındı.
Hastaneye müracaatta bulunan yüz kişi ise kurban kesiminde oluşan kırık ve nedeniyle tedavi altına alındı.
Yaralıların çoğu ayakta tedavi edilirken yetkililer yaralıların tedbir amaçlı kontrol altına alındığını bildirdi.