Kırşehir’de kurban bayramının ilk gün bilançosu 400 yaralı!

Kurban bayramının ilk gününde Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine yaralanmadan dolayı 400 kişi giriş yaptırdı.

Alınan bilgiye göre sabah saatlerinden itibaren Üniversite Hastanesi acil servisine 400 kişi yaralanma nedeni ile giriş yaparken 300 kişi kurban keserken oluşan kesikler nedeni ile kontrol altına alındı.

Hastaneye müracaatta bulunan yüz kişi ise kurban kesiminde oluşan kırık ve çıkıklar nedeniyle tedavi altına alındı.

Yaralıların çoğu ayakta tedavi edilirken yetkililer yaralıların tedbir amaçlı kontrol altına alındığını bildirdi.

