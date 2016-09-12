Kurban kesim alanlarında FETÖ önlemi

Bundan önce büyük gelir kaynağının Kurban, zekat gibi dini vecibelerin sömürülmesiyle sağlandığı bilinen FETÖ'ye karşı başka bir kurum ya da kuruluşun ismi ve logosu ile alana gelmemesi için önlem alındı. İşte 150 kişilik FETÖ ekibi uygulamasının ayrıntıları

15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin tedbirler artık hayatın tüm alanlarına sirayet etmiş durumda. Ankara Etimesgut Belediyesi, önceki yıllardan ve ortaya çıkan gerçeklerden hareketle kurban et ve derilerin Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ'ye gitmemesi için bir tim kurdu. Kesim alanlarında zabıta ve polisin yer aldığı 150 kişiden oluşan bu ekip kurbanların et ve derilerinin FETÖ ya da herhangi bir yasadışı örgüte gitmesine karşı önlemler alarak kayıt tutuyor.

Alana başka isimler ya da bayraklar altında gelebileceği de düşünülen yasadışı örgütlere karşı tüm araçlar ve bağış toplayıcıların kayıtları ile ilgili merkezdeki kayıtları karşılaştırılıyor.