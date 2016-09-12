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Akhisar'da ler tekrar ediyor

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 12.9.2016 13:31 Güncelleme Tarihi: 12.9.2016 13:42
Manisa Akhisar'da depremler tekrar ediyor
Manisa Akhisar'da depremler tekrar ediyor

'nın Akhisar ilçesinde bayramın birinci günü öğleden önce meydana gelen 5 şiddetindeki in ardından artçı depremler olmaya devam ediyor. Buna göre Manisa Akhisar'da 2 saat içerisinde en büyüğü 4.4 olmak üzere 15 deprem daha meydana geldi.

Sabah saatlerinde Akhisar'da meydana gelen 5 şiddetindeki in ardından sarsıntılar devam ediyor. Ajansların geçtiği bilgiye göre Akhisar'da ilk depremin ardından en büyüğü 4.4 olmak üzere tam 15 deprem daha yaşandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, ilk deprem saat 11.26'da Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. Yerin 14 kilometre altındaki 5 şiddetindeki deprem kısa sürdü. Depremde ilk belirlemelere göre hasar meydana gelmezken, 5 şiddetindeki depremin ardından en büyüğü 4.4 olmak üzere 15 deprem daha meydana geldi.