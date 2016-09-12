Manisa Akhisar'da depremler tekrar ediyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bayramın birinci günü öğleden önce meydana gelen 5 şiddetindeki depremin ardından artçı depremler olmaya devam ediyor. Buna göre Manisa Akhisar'da 2 saat içerisinde en büyüğü 4.4 olmak üzere 15 deprem daha meydana geldi.

Sabah saatlerinde Manisa Akhisar'da meydana gelen 5 şiddetindeki depremin ardından sarsıntılar devam ediyor. Ajansların geçtiği bilgiye göre Akhisar'da ilk depremin ardından en büyüğü 4.4 olmak üzere tam 15 deprem daha yaşandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, ilk deprem saat 11.26'da Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. Yerin 14 kilometre altındaki 5 şiddetindeki deprem kısa sürdü. Depremde ilk belirlemelere göre hasar meydana gelmezken, 5 şiddetindeki depremin ardından en büyüğü 4.4 olmak üzere 15 deprem daha meydana geldi.