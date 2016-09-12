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'ta sokağa çıkma yasağı kaldırıldı!

  • Giriş Tarihi: 13.9.2016 00:49
Sinop'ta sokağa çıkma yasağı kaldırıldı!
Sinop'ta sokağa çıkma yasağı kaldırıldı!

'ta iki grup arasından çıkan kavga sokağa çıkma yasağı getirilmesine neden olmuştu, yasak kaldırıldı

'un Durağan İlçesi'nde iki grup arasında bıçak bileme ücreti nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada pompalı tüfekle yaralanan 17 yaşındaki Soner , Sinop Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Kara, burada doktarların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kara'nın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği ve yarın ilçede toprağa verileceği ifade edildi. Bu arada, olaylar sırasında yaralanan diğer 14 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.