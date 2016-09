Suriyeliler geri dönüyor

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, “Cerablus operasyonundan sonra on binlerce Suriyeli vatandaşımız kendi topraklarına göç ettiler” dedi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin AK Parti Giresun İl Başkanlığında yaptığı konuşmada 24 Ağustos'ta Suriye'ye yönelik olarak başlatılan Fırat Kalkanı Harekatına değindi.



Türkiye Cumhuriyeti devletinin görevinin vatandaşlarının önce can güvenliğini sağlamak olduğunu belirten Canikli, "Aylardan beri oralardan yapılan saldırılar var, dolayısıyla o güvenliği tesis etmemiz gerekiyor. Bu, Türkiye Cumhuriyeti devletinin görevi, hükümetimizin görevi, bunu yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz ve bunun yapılması içinde ne yapılması gerekiyorsa o adımları atacağız, atıyoruz zaten" şeklinde konuştu.



Fırat Kalkanı Harekatı ile temizlenen bölgelere yeni şehirler inşa edileceğini vurgulayan Canikli, "Üç yıldan beri ülkemizde misafir olan Suriyeli kardeşlerimiz o bölgede yaklaşık 95 kilometre uzunluğunda, 45 kilometre derinliğindeki o bölgede kendi topraklarında inşallah yaşar hale gelecekler. Nitekim Cerablus operasyonundan sonra on binlerce Suriyeli vatandaşımız kendi topraklarına göç ettiler, şu anda geçiyorlar, gidişler devam ediyor. İnşallah oralara dönmesi için de biz gereken her türlü çalışmayı yapıyoruz" dedi.