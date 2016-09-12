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  • Giriş Tarihi: 12.9.2016
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Temizlenene kadar sürecek

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, “Tüm teröristler etkisiz hale getirilene kadar (mücadele) yurtiçinde icra, yurtdışında destek şeklinde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir” dedi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, yurtiçi ve dışında yürütülen operasyonlarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Bayramların getirdiği huzur ve kardeşlik ikliminde, milletin güven içinde yaşaması için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, kara, ve hava hudutları başta olmak üzere, yurdun her köşesinde ve sınır ötesinde gece, gündüz demeden, üstün bir vazife anlayışı ve fedakârlıkla mücadeleye devam ettiğini vurguladı. Sınırlar içerisinde bölücü terör örgütüne karşı, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar büyük bir azim ve kararlılıkla Terörle Mücadele Harekatının sürdürüldüğüne çeken Orgeneral Akar, "(Harekat) masum insanlara zarar vermeden tüm teröristler etkisiz hale getirilinceye kadar yurtiçinde icra, yurt dışında destek şeklinde azimle ve kararlılıkla sürdürülecektir" dedi.