TSK'dan Hakkari'ye hava harekatı!

TSK'dan yapılan açıklamaya göre Hakkari kırsalına düzenlenen hava harekatında 1 adet sabit, 3 hareketli hedef imha edildi .7 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca İkiyaka kırsalına düzenlenen hava harekatında, bölgede tespit edilen bir sabit üç dinamik hedef imha edilerek 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün 12.31-12.56 saatlerinde Hakkari Yüksekova-Dağlıca İkiyaka kırsalına, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca hava harekatı düzenlendi.
Operasyonda, bölgede tespit edilen bir sabit üç dinamik hedef imha edilerek 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Hava taarruzunu başarıyla gerçekleştiren savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.