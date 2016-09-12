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TSK'dan 'ye harekatı!

  • Giriş Tarihi: 12.9.2016 19:29 Güncelleme Tarihi: 12.9.2016 19:42
TSK'dan Hakkari'ye hava harekatı!
TSK'dan Hakkari'ye hava harekatı!

TSK'dan yapılan açıklamaya göre kırsalına düzenlenen harekatında 1 adet sabit, 3 hareketli imha edildi .7 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca İkiyaka kırsalına düzenlenen harekatında, bölgede tespit edilen bir sabit üç dinamik imha edilerek 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün 12.31-12.56 saatlerinde Hakkari Yüksekova-Dağlıca İkiyaka kırsalına, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca hava harekatı düzenlendi.

Operasyonda, bölgede tespit edilen bir sabit üç dinamik hedef imha edilerek 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Hava taarruzunu başarıyla gerçekleştiren savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.