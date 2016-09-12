Yayıncı ve yapımcı FETÖ’cülere ‘dur’

Kültür Bakanlığı, FETÖ’ye bağlı yayıncı ve yapımcı 25 şirketin meslek birliği üyeliklerini bitirip hak ve alacaklarını bloke etti

Türkiye'nin bütün kılcal damarlarına sızdıkları gibi kültür ve sanat camiasında da örgütlenen FETÖ'nün yayıncı ve yapımcı şirketleri tespit edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, FETÖ'ye bağlı 25 şirketi meslek birliklerinden uzaklaştırırken, hak ve alacaklarını da durdurdu. Bakanlığa bağlı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz sonrası radyo televizyon, basım yayın, müzik gibi alanlarda faaliyet gösteren meslek birliklerini mercek altına aldı.



18 YAYIN KURULUŞU, 5 YAYINEVİ...

Çalışmanın sonunda, ilgili KHK'lar uyarınca FETÖ ile bağlantılı kuruluşların meslek birliği üyelikleri sona erdirildi, hak ve alacakları bloke edildi. Bu kapsamda RATEM (Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği) üyesi 18 yayın kuruluşu, TBYM (Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği) üyesi 5 yayınevi, TESİYAP (Televizyon ve Sinema Yapımcıları Meslek Birliği) bir yapım şirketi ve MÜZİKBİR (MÜZİKBİR Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği) üyesi 1 yapım şirketi olmak üzere FETÖ ile bağlantısı tespit edilen toplam 25 kuruluşun meslek birliği üyelikleri sonlandırıldı, hak ve alacakları bloke edildi. Söz konusu şirketlerin geçmiş dönem yaptıkları çalışmalar da incelemeye alındı. RATEM üyeliği sona erdirilen 18 kuruluş şunlar: Barış TV, Mehtap TV, Samanyolu Haber, Samanyolu TV, Yumurcak TV, Burç FM, Dünya Radyo, Esra Radyo, Herkül FM, Jest FM, Kanaltürk Radyo, Radyo 59, Radyo Cihan, Radyo Mehtap, Radyo Nur, Radyo Şimşek, Samanyolu Haber Radyosu ve Yağmur FM. Feza Gazetecilik, Işık Yayıncılık, Sürat Basım Yayın Reklamcılık, Zambak Basım Yayın Eğitim Turizm ile Yaran Yayıncılık'ın TBYM üyelikleri sona erdirilirken, Işık Yayıncılık'ın MÜZİKBİR üyeliği, Irmak Radyo ve Televizyonu'nun da TESİYAP üyeliği sona erdirildi.