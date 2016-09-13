A Haber muhabirine skandal gözaltı!

Hollanda'da Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sosyal medyada yapmış oldukları paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan Türk gençlerini kayıt altına alan A Haber muhabiri Fatih Özyar, polis tarafından gazeteci olduğunu ve basın kartı olduğunu söylemesine rağmen gözaltına alındı.

Hollanda'da Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sosyal medyada yapmış oldukları paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan Türk gençlerini kayıt altına alan A Haber muhabiri Fatih Özyar, polis tarafından gazeteci olduğunu ve basın kartı olduğunu söylemesine rağmen gözaltına alındı.

Özyar, A Haber canlı yayınında "Polisin hedefi oldum, basın kartım olduğunu söylememe rağmen, polis bana buranın Hollanda olduğunu söyledi" dedi. Özyar, ellerine kelepçe vurulduğunu söylerken 15 saat gözaltında kaldığını belirtti.



UMED GÖZALTI KARARINI KINADI



Skandal kararın ardından UMED gözaltı kararını kınayarak şu açıklamaları yaptı;



''Haber Alma Hakkını Engelleyen 'Hollanda'yı Kınıyoruz- A Haber muhabiri Fatih Özyar'ın haber takibinde iken Hollanda polisi tarafından gözaltına alınmasını kınıyoruz.

Haber alma/verme haktır. Basının engelsiz ve kapsamlı haber edinme hakkını engellemek, basın ve düşünce özgürlüğüne saygısızlıktır.

Ülkenin gelişmişliği, o ülkedeki basının özgür olmasıyla eş değerdedir. Anlaşılan Hollanda, gericiliği ve kamuoyunun gerçeği öğrenmesini sansürleyerek karanlığı tercih etmektedir. Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) olarak, Hollanda'nın akla ziyan bu tutumunu kınıyor, Fatih Özyar kardeşimize ve A Haber ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.''

A HABER MUHABİRİNE SKANDAL GÖZALTI!