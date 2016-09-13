Albayrak ailesinin durumu iyi

Eşi Hafize Şule ve 2 çocuğuyla tatil için geldiği Antalya'da kaza geçiren Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak'ın ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın ağabeyi Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak, eşi Hafize Şule ve 2 çocuğuyla tatil için geldiği Antalya'da kaza geçirmesi sebebiyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Serhat Albayrak'ın, eşi ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ALBAYRAK AİLESİNİ ZİYARET ETTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 20.00 sıralarında uçakla Antalya'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel ile eşi Ebru Türel karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek Albayrak ailesini ziyaret etti.

TABURCU OLDULAR

Erdoğan'ın ziyaretinin ardından, tedavisi tamamlanan Serhat Albayrak, eşi ve çocuklarının hastaneden taburcu edildikleri öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Albayrak ailesine ziyaret