Annesi istedi gazi oldu

Darbeye kalkışan FETÖ/PDY'li hainlere annesinin isteği üzerine direnen demokrasi gazilerinden biri de Gökhan Altunbaş... Tankın TOMA'ya attığı bombadan saçılan şarapnel parçası vücuduna isabet eden Altunbaş'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Devletin tüm kurumlarının 15 Temmuz'dan bu yana kendisiyle çok yakından ilgilendiğini belirten Altunbaş "Tam da cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın tanımladığı gibi kendimi 'Çılgın İmanlı Türk' gibi hissediyorum" dedi. Altunbaş, Üsküdar Çengelköy'de oturuyordu. Darbe girişimini öğrendiğinde evdeydi. Annesi Aydan Altunbaş, "Git oğlum, vatanına sahip çık, vatanına göz dikenlerin karşısına dikil" dedi. O da annesinin elini öpüp helalleştikten sonra hemen Kısıklı'ya gitti. Ardından da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geçti. Arkadaşlarıyla birlikte hainlerin karşısına dikildi. Darbeyi protesto ederken, hainler tanktan polisin TOMA'sına bomba yağdırdı. Bombadan seken yaklaşık 500 şarapnel parçası Altunbaş'ın yüzüne ve sırtına isabet etti. Hayatı boyunca şarapnelle yaşamaya mahkûm olan Altunbaş'ın tedavisi halen hastanede sürüyor. Altunbaş yüzünden ve sırtından 2 ameliyat daha geçirecek.