Bayramınız kutlu olsun kahramanlar

Terörle mücadelenin en çetin yaşandığı Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki 2. Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Kavuşak, Kaletepe ve Hantepe üs bölgesinde Mehmetçik dün sabah gönül huzuru içinde bayram kutladı. Kuzey Irak'a sıfır noktada bulunan ve isimleri gibi kartal yuvasını andıran 2154 rakımlı üs bölgesinde konuşlanan Hudut Kartalları, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay ile birlikte bayrama girdi. Yeni oluşturulan üs bölgesinde bayram namazını toprak zemin üzerine serilen branda ve uyku tulumu altına serilen metlerin üzerinde Mehmetçiklerle birlikte kılan Ersay, vatan toprağının her karışının kutsal olduğunu söyledi. Daha sonra tekbirlerle kurban kesen Mehmetçikler ve komutanlar, tek tek bayramlaştı. Mehmetçiklere hazırlanan bayram şekerleri ve baklavalar ikram edilirken, Ersay, mevzide sınırı gözetleyen Mehmetçiklere ise tatlı ikram etti.



PKK'LILARDAN TEMİZLENDİ



Kaletepe ve Hantepe üs bölgeleri stratejik öneme sahip. 13 gün önce Yüksekova 3.Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel'in emir komutasında Kayseri Komando Tugayı, Hakkari Dağ ve Komando Tugayı, Hakkari Jandarma Özel Harekat, Yüksekova Jandarma Özel Harekat ve 2. Hudut Tugay Komutanlığı birlikleri Tugay Komutanlarının sevk ve idaresinde bu bölgede geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. Kaletepe bölgesindeki göğüs göğüse çatışmalarda 11 şehit verilerek PKK'lı teröristlerden temizlenmişti. PKK'nın elebaşı Murat Karayılan bölgenin kaybedilmemesini istemiş ancak Mehmetçik 188 PKK'lıyı etkisiz hale getirerek bölgeyi temizlemişti.