Evinde, Gülen’in gömleği bulundu

Futbol dünyasındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin gözaltına alınıp ifade veren eski G.Saraylı İsmail Demiriz’in evinde, ‘M.F.G.’ yazılı gömlek çıktı. Demiriz, gömleği Gülen’in hediye ettiğini söyledi

FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınıp tutuklama istemiyle sevk edildiği hâkimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakılan eski Galatasaraylı futbolcu İsmail Demiriz ifadesinde, Gülen ile nasıl tanıştığını ve ABD seyahatlerini anlattı.



"ABD'DE DE GÖRÜŞTÜM"



Fetullah Gülen grubu ile 1991'de tanıştığını aktaran Demiriz şöyle devam etti: "Toplantılara benimle birlikte Arif Erdem, Bülent Korkmaz ve Tugay Kerimoğlu da zaman zaman geliyordu. İsimlerini söylediklerimin haricinde bu yapı içinde Galatasaray Futbol Kulübü'nden takım arkadaşımız Mert Korkmaz vardı. Benim FETÖ içinde herhangi bir özel statüm veya ağabeylik diye tabir edilen bir pozisyonum olmadı. Ancak kişiliğimden ve yaşımdan ötürü beni abi diye sever, sayarlardı."



Fetullah Gülen ile Türkiye'de üç ya da dört kez Üsküdar Altunizade'de bulunan FEM Dersanesi'nde görüştüğünü kaydeden İsmail Demiriz, "Bu şahıs ABD'ye gittiği zaman, 2012-2013 yıllarında Pensilvanya eyaletine gittim ve kendisiyle görüştüm" diye konuştu.



BİRLİKTE FOTOĞRAFI DA ÇIKTI



Büyükçekmece'deki evinde yapılan aramada ele geçirilen ve üzerinde "M.F.G." yazısı bulunan gömleği nerede ve kimden aldığı sorulan İsmail Demiriz, "Pensilvanya'da Fetullah Gülen'i ziyarete gittiğimde, oraya gelen ziyaretçilerin hepsine hediye verilirdi. Bana da o ziyarette verilmiş olan bir gömlektir. İkametime gelen polisler arama esnasında bu gömleği buldu, ben de 'M.F.G.' ibaresini göstererek o dönemde alınmış bir hediye olduğunu söyledim. Bu gömleği kullanmadığım için ikametgâhımda olup olmadığını bilmiyordum. Eğer evde olduğunu bilseydim çöpe atardım" dedi.



İkametinde bir de FETÖ elebaşısı Gülen ile birlikte çekilmiş ve çerçeveletilmiş fotoğraf da bulunan Demiriz, "Salondaki çekmecede duruyordu. Bu zaman kadar ilgimi çekmedi, çekseydi onu da çöpe atardım" dedi. Demiriz, konutunda ele geçirilen 1 ABD dolarlarının ise eski tarihli olduğunu, hatıra olarak sakladığını, antrenörken yurtdışına çıktığında verilen dolarlardan olduğunu ileri sürdü.



'FUTBOLCULARDAN PARA İSTENMEZDİ'



Eski futbolcu Demiriz ifadesinde, tüm FETÖ şüphelilerinin klasikleşen savunmasına benzer sözler de sarf etti: "17/25 Aralık sürecinden sonra bu yapıyla ilişkimi kestim. Eğer bu yapı devletime, milletime ihanet ettiyse, Allah cezalarını versin. Gerek aktif futbolculuk gerekse antrenörlük hayatım boyunca himmet adı altında herhangi bir bağışta bulunmadım. Arkadaşlarım arasında bulunan varsa bilmiyorum. Benim futbolculuk dönemimde futbolculardan para talebinde bulunulmuyordu. Bunun nedeninin de futbolcuları Gülen örgütünden uzaklaştırmak istememeleri olduğunu tahmin ediyorum."



TÜTÜNEKER: İYİ NİYETLE BAZI İLİŞKİLER KURDUM



Futbolda FETÖ soruşturmasının şüphelilerinden eski G.Saraylı Uğur Tütüneker de ifadesinde şunları belirtti: "Geçmişte bir takım arkadaşlarımla iyi niyetle arkadaşlıklar kurmuş olabilirim. Ancak onların da bu örgütün gerçek yüzünün ne olduğunu bilmediğini düşünüyorum. 15 Temmuz silahlı darbe girişimini lanetliyorum, şiddetle kınıyorum. Bu terör örgütünün Allah belasını versin. Binlerce insanı mağdur ettiler ve kandırdılar. Benim bunlara bu ihanetlerini bile bile herhangi bir şekilde en ufak bir maddi desteğim olmamıştır. Ben spor adamıyım, bunlarla hiçbir alakam yoktur."



