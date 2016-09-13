"Fırtına obüsleriyle yapılan 6 atışla karşılık verildi"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'de rejim güçleri kontrolündeki alandan Hatay'ın Belengöz/Yayladağı bölgesine gerçekleştirilen saldırıya angajman kuralları gereği Fırtına obüsleriyle yapılan 6 atışla karşılık verildiği bildirildi.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, Belengöz bölgesinde dün saat 19.10 sıralarında, top/havan mermisine ait olduğu değerlendirilen bir patlama meydana geldiği belirtildi.

Merminin Beşşar Esed rejimi güçleri kontrolündeki bölgeden atıldığının değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, angajman kuralları gereği 2 hedefe Fırtına obüsleriyle yapılan 6 atışla karşılık verildiği kaydedildi.

Açıklamada, olayda mal veya can kaybı yaşanmadığı bildirildi.