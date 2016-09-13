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" obüsleriyle yapılan 6 atışla karşılık verildi"

  • AA
  • Giriş Tarihi: 13.9.2016 12:31 Güncelleme Tarihi: 13.9.2016 12:45
"Fırtına obüsleriyle yapılan 6 atışla karşılık verildi"
Fırtına obüsleriyle yapılan 6 atışla karşılık verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'de rejim güçleri kontrolündeki alandan 'ın Belengöz/Yayladağı bölgesine gerçekleştirilen saldırıya angajman kuralları gereği obüsleriyle yapılan 6 atışla karşılık verildiği bildirildi.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, Belengöz bölgesinde dün saat 19.10 sıralarında, top/havan mermisine ait olduğu değerlendirilen bir patlama meydana geldiği belirtildi.

Merminin Beşşar Esed rejimi güçleri kontrolündeki bölgeden atıldığının değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, angajman kuralları gereği 2 hedefe obüsleriyle yapılan 6 atışla karşılık verildiği kaydedildi.

Açıklamada, olayda mal veya can kaybı yaşanmadığı bildirildi.