Hacılar şeytan taşlamaya devam ediyor

Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan Müslümanlar, bayramın ikinci gününde şeytan taşlamaya devam ediyor.

Mina ve Mekke'deki hacılar, şeytan taşlamak için sabahın erken saatlerinden itibaren Cemerat'e hareket etti.

Hacılar üç şeytan taşlama alanına yedişer taş atarak ibadetlerini yerine getiriyor.

Geçen seneki izdihamın ardından yeni yapılan dört katlı şeytan taşlama alanında büyük yığılmalar yaşanmıyor.

Sıkı güvenlik önlemlerin alındığı bölgede güvenlik güçleri de şeytan taşlama alanlarında hacıların beklemesine izin vermiyor.

Mina'da geçen yıl şeytan taşlama sırasında yaşanan izdihamda 769 kişi hayatını kaybetmişti.