John Kerry'den Çavuşoğlu'na kritik telefon!

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nu aradı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Kerry bugün yaptıkları görüşmede, başta çatışmaların durdurulması mutabakatının uygulanması olmak üzere Suriye'deki durumu değerlendirdi.

Kerry, Türkiye'nin desteği için tekrar teşekkür ederek, mutabakatın ilk saatlerinde olumlu gözlemlerinin bulunduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin mutabakata destek verdiğini yineledi, diğer taraftan rejim tarafından ihlaller yapıldığına işaret etti.

BÜYÜKELÇİ BASS'İN İFADELERİ

Görüşmede son olarak Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'in bazı belediyelere kayyum atanmasına yönelik ifadelerinden duyulan rahatsızlığı da Bakan Kerry'e iletti.