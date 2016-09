‘Kayyum ataması geç atılmış bir adım’

Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili olarak, “Bana göre geç atılmış bir adımdır. Bu benim daha önce de temennimdi. Altyapı, üstyapı ve hizmet götürmekle görevlisiniz. Hendek açmak için değil” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün bayram namazını İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü içindeki Fatih Orman Camisi'nde kıldı. Erdoğan'a bayram namazında oğlu Bilal Erdoğan ile torunları Ahmet Akif Albayrak ve Ömer Tayyip Erdoğan da eşlik etti. Namaz sonrası tüm İslam aleminin bayramını kutlayan Erdoğan şunları söyledi:



DEVLETTEN ALIP DAĞA GÖNDERDİLER: (28 Kayyum atanmasıyla ilgili) Bana göre geç atılmış bir adımdır. Daha önce bu adımın atılması gerekirdi. Bu benim daha önce de temennimdi. 'Niye?' derseniz, belediye başkanı seçilmek demek sizin her türlü tasarrufu yapabilmeniz anlamına gelmez. Kalkıp da bir belediye başkanı olarak terör örgütlerine destek veremezsiniz. Böyle bir yetkiniz yok. Siz sadece beldenizde veya bölgenizde sorumluluk alanınız içerisinde altyapı, üstyapı yatırımlarından tutunuz orada yaşayan vatandaşlara her türlü hizmeti vermekle mükellefsiniz, hendek açmakla mükellef değilsiniz. Hendek sadece atık su, içme suyu, ne bileyim bütün bunların yanında elektrik, doğalgaz, vesaire için açılır. Kalkıp da oralarda hayatı aksatmak için hendek açılır mı? Devletten gelen desteği dağa gönderdiler. Hangi belediye yapmışsa, bunun bedelini ödemek durumundadır.



BARIŞIN DEVAMINA ÇALIŞILACAK: Suriye'de eğer sözlerde durulursa bugün itibarıyla güneş batımından 48 saatlik ateşkesin söz konusudur. Eğer bunda başarılı olunabilirse bunu bir hafta daha devam ettirme, onda da başarılı olunursa inşallah devamı istikametinde bir çalışma olacak. Bu akşam günbatımından sonra gerek Birleşmiş Milletler'in, gerekse Kızılay'ın gıda, giyecek, çocuklar için oyuncaklar, belirlenen koridorlardan, güzergahlardan ağırlıklı Halep'te yaşayanlara ulaştırılacak.



DEVLET ÖRGÜTLERLE TARAF OLMAZ: Bazı yazılı ve görsel medyada "Taraflar" diye bazı ifadeler kullanılıyor. Hiçbir zaman devlet, terör örgütleriyle taraf olmaz. Devlet, devlettir. Devlet, terör örgütünü hiçbir zaman taraf olarak değerlendirmez. Şu an hükümetimiz bu anlayış içerisinde atılması gereken adımlar neyse gerek anayasa gerekse yasalar çerçevesinde ve kanun hükmünde kararnamelerle atılan adımlarla bu süreci devam ettirmektedir. Ben hükümetimize ve özellikle atılan bu adımlara destek veren muhalefetimize, tüm STK'lara çok teşekkür ediyorum.



DAEŞ'LE MÜCADELE: Bizim baştan itibaren enlem-boylam noktasında 90-95 ile 40-45 kilometre gibi bir planımız vardı. Bu plan sadece Türkiye'ye ait bir plan değildi. Sayın Obama, Putin ve Merkel'le bunları görüştük. Uçuşa yasak bölge ile birlikte bir güvenli bölge hazırlayalım. Güvenli bölge dediğimiz nedir? İşte bu 90-95, 40-45 kilometrelik bu bölge.



LİDERLERLE BAYRAMLAŞTI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal'le telefonda görüştü. Erdoğan, bayramın tüm insanlığın huzuruna vesile olmasını diledi.



11 DİLDE BAYRAM KUTLAMASI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda İslam âleminin Kurban Bayramı'nı kutladı. "Milletimizin ve tüm İslâm âleminin Kurban Bayramını kutluyor, bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullanan Erdoğan, aynı mesajı Arapça, İngilizce, Kürtçe, Zazaca, Azerice, Boşnakça, Rusça, Fransızca ve Almanca olarak da yayımladı.



POLİS MERKEZİNE UĞRADI



Erdoğan, namaz dönüşü Tarabya Köşkü'ne geçerken yol üzerindeki Şehit Kemal Aykut Genç Polis Merkezi'ne uğrayıp görevli memurlarla bayramlaştı. Polis merkezi önünde toplanan vatandaşların yanına giden Erdoğan onlarla da bir süre sohbet etti. Çocuklara oyuncak dağıtan Erdoğan, bazı vatandaşların da sigara paketlerine el koydu.