MHP'den AK Parti'ye bayram ziyareti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan başkanlığındaki heyet, AK Parti Genel Merkezi'ne bayram ziyaretinde bulundu.

MHP heyetini, AK Parti'den Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık'ın başkanlığındaki heyet karşıladı. Bayram ziyaretinde 15 Temmuz darbe girişimi ana gündem maddesi olurken, FETÖ ve PKK terörüyle mücadele de gündeme geldi.



AK Partili Çalık, MHP Lideri Bahçeli'ye 15 Temmuz'da gösterdiği tavır nedeniyle teşekkür ederek, "İnşallah, hepimizin ortak mücadele ettiği terör son bulur. Terör örgütlerinin sonunu hep beraber vereceğimiz mücadele ile getireceğiz. Biz büyük bir ülkeyiz. Terör örgütlerinin sonunu hep beraber vereceğimiz mücadele ile getireceğiz'' diye konuştu.



MHP'li Haluk Ayhan'da Başbakan Binali Yıldırım son dönemde terörle mücadele konusunda sözlerini desteklediklerini ifade etti, FETÖ ve PKK ile mücadelede hükümetin arkasında olduklarını vurguladı.