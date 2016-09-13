TSK'dan flaş DAEŞ açıklaması!

TSK Suriye'deki 5 DAEŞ hedefine Fırtına obüsleriyle 11 atış yaptı.

Genelkurmay Başkanlığı, üçüncü haftasını dolduran Fırat Kalkanı harekatının son gününde, 5 DAEŞ hedefine 11 atış yapıldığını açıkladı.

Suriye'de sınır bölgesini DAEŞ'ten temizleyemeye yöneliik olarak başlatılan Fırat Kalkanı harekatında üç hafta doldu.

Harekatın 21. gününde yaşşanan gelişmeleri, Genelkurmay Başkanlığı yazılı açıklama ile duyurdu.

Açıklamaya göre, TSK Suriye'deki 5 DAEŞ hedefine Fırtına obüsleriyle 11 atış yaptı.

Ayrıca koalisyon güçleri 4 bölgede DAEŞ hedeflerini bombaladı.

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