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7 FETÖ'den tutuklandı

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 14.9.2016 10:51 Güncelleme Tarihi: 14.9.2016 10:53
7 avukat FETÖ'den tutuklandı
7 avukat FETÖ'den tutuklandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 9 tan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkan Yardımcısı Münip Ermiş ve Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Lider Tanrıkulu adli kontrol şartıyla bırakıldı, 7'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 tan 9'u, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 6 gün sonra, dün saat 18.00 sıralarında adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları ardından sulh ceza mahkemesi hakimliğine çıkarılan avukatlardan ÇHD Genel Başkan Yardımcısı Münip Ermiş, Antalya Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Lider Tanrıkulu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gezi olaylarında 'kırmızı fularlı kız' olarak bilinen Ayşe Deniz Karacagil'in avukatlığını yapan Evcin'in de aralarında bulunduğu 7 avukat ise tutuklandı.