7 avukat FETÖ'den tutuklandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 9 avukattan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkan Yardımcısı Münip Ermiş ve Antalya Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Lider Tanrıkulu adli kontrol şartıyla bırakıldı, 7'si tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 avukattan 9'u, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 6 gün sonra, dün saat 18.00 sıralarında adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları ardından sulh ceza mahkemesi hakimliğine çıkarılan avukatlardan ÇHD Genel Başkan Yardımcısı Münip Ermiş, Antalya Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Lider Tanrıkulu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gezi olaylarında 'kırmızı fularlı kız' olarak bilinen Ayşe Deniz Karacagil'in avukatlığını yapan Hakan Evcin'in de aralarında bulunduğu 7 avukat ise tutuklandı.