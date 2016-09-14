Başbakan'dan demokrası şehidinin ailesine bayram tebriği

BAŞBAKAN Binali Yıldırım'ın, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan 3 çocuk babası Veteriner Hekim Ramazan Konuş’un aynı olaylar sırasında yaralanan eşi ve kızına kendi el yazısıyla yazdığı bayram tebriği, Ak Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı tarafından aileye verildi.

15 Temmuz gecesi Ankara'da Jandarma Genel Komutanlığı önünde, helikopterden açılan ateş ile darbecilerin şehit ettiği Bandırma Tarım İl Müdürlüğü'nde Veteriner Hekim olarak görev yapan Ramazan Konuş'un yanında bulunan kızı Rümeysa çenesinden, eşi Hacer ise başından yaralanarak gazi oldu. Ankara'da hastaneye kaldırılan şehidin eşi 20 gün, kızı Rümeysa ise 55 gün tedavi gördü ve 4 ameliyat geçirdi.

Başbakan'nın bayram mesajının ardından açıklama yapan ve bu süre içinde sınav sonuçlarının açıklanmasıyla Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandığı öğrenilen Rümaysa Konuş, yaptığı konuşmayla Milletvekili Sema Kırcı ve Ak Parti İlçe Başkanı Alp Bostancı'yı duygulandırdı.

Kendilerine minnet edilmesinden rahatsızlık duyduğunu ifade eden Konuş, "O gece fırsatı olan herkesin yapması gereken bir şeydi. Bir milletvekilimiz bana kendimi sahipsiz hissetmemem gerektiğini söyledi. Bende ona, eğer o gece gitmeseydik sahipsiz kalacağımızı söyledim. Kesinlikle düşüncem bu. Çünkü vatansız kalmak babasız kalmaktan daha zor"dedi.

Başbakan'ın şehit ailesine gönderdiği bayram mesajında "Aziz şehidimizin kıymetli emaneti değerli Kardeşim, bölücü terör örgütüne karşı vatanı ve milleti için gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içen ve Rabbimizin 'Onlar ölü değildirler fakat siz bilemezsiniz (Bakara süresi 154. ayet) müjdesine mazhar olan şehidimize milletçe minnettarız ve kahramanımızı asla unutmayacağız. Sizler bize şehidimizin emanetisiniz, size daime sahip çıkacağımızdan asla endişeniz olmasın. Saygı ve sevgilerimle" ifadeleri yer aldı.