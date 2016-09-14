Çatak'ta askeri araca bombalı saldırı

Van'ın Çatak İlçesi'nde, PKK'lı teröristler askeri zırhlı aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Saldırıda can kaybı ve yaralanma olmadı.

Saldırı saat 00.15 sıralarında Çatak ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Kacit Köyü yakınlarında meydana geldi. PKK'lı teröristler daha önce menfeze yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıyı zırhlı aracın geçişi sırasında uzaktan kumanda ile infilak ettirdi. Patlamada zırhlı araç hasar görürken, can kaybı ve yaralanma olmadı. Olay sonrası bölgede operasyon başlatıldı.