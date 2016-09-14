Emin Çölaşan askerlerin namaz kılışından rahatsız oldu

Mehmetçik, 11 şehit verilen ve 188 PKK'lı teröristin öldürüldüğü Kaletepe'de bayram namazı kıldı, Emin Çölaşan çok bozuldu ve skandal açıklamalara imza attı!

Sözcü yazarı, Mehmetçik'in 'din ticareti ve din sömürüsü'ne alet edildiğini iddia etti, söz konusu 'din sömürüsünün' Abdullah Gül'le birlikte başlayarak şu anda devam ettiğini ileri sürdü.

Çölaşan askerlerin topluca bayram namazı kılarak dini siyasete alet edenlerin ekmeğine yağ sürdüğünü de bugünkü yazısında belirtti.

İŞTE O SKANDAL SÖZLER:

"DAHA ÖNCE ASKERLERİN NAMAZA KARIŞTIRILDIĞINA ŞAHİT OLMAMIŞTIK"

"Bu iktidar dönemine kadar Türk askerinin toplu namaz kılma olayına karıştırıldığına hiç tanık olmamıştık. Din ticareti ve din sömürüsü hep vardı ama işin içine asker ve polis karıştırılmazdı. Bunu cumhurbaşkanlığı döneminde Abdullah Gül başlattı… Ve günün birinde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı camisine gidip askerlerle birlikte cuma namazı kıldı. Türk askeri figüran olarak kullanıldı.

EMİN ÇÖLAŞAN'IN AK PARTİ DÜŞMANLIĞI ALLAH'A KADAR UZADI!

"ASKERLER NAMAZA DURDURULMUŞ"

Dün medyada görmüşsünüzdür…Güneydoğu'da sınır karakollarında görevli askerlerimiz yine toplu namaza durdurulmuş. Fon ve görüntüler ona göre ayarlanmış…"