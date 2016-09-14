"FETÖ iftiralarını yaymak için haccı kullandı"

Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Fikret Özer, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin, Suudi Arabistan'a hac için gelen başka ülkelerin vatandaşlarına asılsız dedikodular anlatarak Türkiye'nin imajını sarsmaya çalıştığını söyledi.

Özer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ile Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan'ın katılımıyla Cidde Konsolosluğu'nda basın toplantısı düzenledi.

FETÖ üyelerinin, Beytullah'ta Türkiye aleyhine ülkenin imajını sarsmak için yalancılık ve sahtekarlık yaptığını vurgulayan Özer, "FETÖ asılsız dedikodu ve söylentilerini yaymak için haccı kullandı. Malezya'dan, Afrika'dan ve diğer bölgelerden gelen hacı adayları, FETÖ üyelerinin anlattığı asılsız iddiaların ardından Türklere 15 Temmuz gecesi yaşananları soruyorlar. Darbeciler, hiç utanmadan asılsız iddia ve yalanlar ortaya atıyor." diye konuştu.

Özer, hac ibadetine ilişkin daima Suudi Arabistan yönetimine bazı öneriler sunduklarını ve bir sonraki sene bununla ilgili düzenlemelere gidildiğini gördüklerini sözlerine ekledi.

SUUDİ ARABİSTAN'IN HAC ORGANİZASYONUNA ÖVGÜ

Güvenç de Suudi Arabistan yönetiminin bu seneki hac organizasyonunu çok beğendiğini dile getirdi.

Türkiye'nin darbe girişimi sonrası zor dönemi atlattığını ifade eden Güvenç, bu tecrübeden dersler çıkarılması gerektiğini belirtti.

Ceylan ise Suudi Arabistan'ın, uzun yıllardır süregelen deneyimlerinden hareketle hacıların çok rahatlıkla hissedebileceği iyileştirmeler yaptığına dikkati çekti.

Hac farizasını yerine getirmek üzere gerçekleştirdiği 5 yıl önceki ziyaretini hatırlatan Ceylan, bu sene özellikle köprü, ulaşım ve altyapı bakımından çok büyük değişiklikler gördüğünü aktardı.

Ceylan, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin Türk halkının birlik ve beraberliğini ortaya koyduğunu anlatarak, bu olay sonrası Türkiye'ye destek veren tutumundan dolayı Suudi Arabistan'a teşekkür etti.