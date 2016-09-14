FETÖ ve DAEŞ’in ortak silahı Telegram

FETÖ’nün de tıpkı bir diğer terör örgütü DAEŞ gibi kullandığı şifreli mesaj programı Telegram, aynı anda 5 bin kişiye ileti yollayabiliyor. Şirket de kendi programına o denli güveniyor ki şifresini kırana 300 bin dolar ödül vaat ediyor

Avrupalı yetkililerin son dönemlerde en çok başını ağrıtan konulardan biri de terör örgütlerinin şifreli iletişim yollarını kullanması. Bunlara son örnek de hem DAEŞ, hem de FETÖ tarafından kullanıldığı tespit edilen Telegram adlı mesajlaşma programı...



Bedava indirilebilen uygulama hem şifreleme sistemi kırılamadığı için hem de çok sayıda kişiye aynı anda mesaj iletebildiği için terör örgütlerinin favorileri uygulamalarından biri haline geldi. Telegram, aynı anda 5 bin kişilik gruplara ileti yollayabiliyor, görüntü ve fotoğraf paylaşımı gerçekleştirebiliyor.



MUCİTLERİ: BİZ DE ÇÖZEMEYİZ



Uygulama aynı zamanda mesajların bir süre sonra kendi kendini imha etmesi özelliğine de sahip. Telegram'ın Rus mucitleri Pavel ve Nikolay Durov kardeşler, "Kullanıcıların mesajlarına biz bile erişemeyiz" diyor. DAEŞ terörüne en çok kurban veren Avrupa Birliği üyesi olan Fransa'da güvenlik yetkilileri bu konunun üzerine eğilmiş durumda. 29 yaşındaki Raşid Kasım adlı bir Fransız vatandaşının, Fransa'da eylem yapmaları konusunda 300 kişiye bu uygulama üzerinden emir verdiği söyleniyor. AFP'nin haberine göre iki polisi bıçakla öldüren Larossi Aballa ve temmuz ayında bir rahibi öldüren iki terörist, Raşid Kasım'ın Telegram'daki kişi listesinde yer alıyordu. Son olarak Paris'teki Notre Dame Katedrali'ne saldırı düzenlemeyi planlayan kadın teröristlerin de Kasım'ın kişi listesinde çıkması, basının bu uygulamanın daha da üzerine gitmesine neden oldu.



FRANSA'NIN KORKULU RÜYASI



Fransız istihbarat ajanları, Telegram mesajlarını edinmenin tek yolunun örgütlerin içine sızmak olduğunu söylüyor. Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSİ) Başkanı Patrick Calvar, Whatsapp, Viber, Telegram gibi mobil haberleşme sistemlerinin takibinde güçlük çekildiğini belirtti. Telegram şirketi de şifreleme sistemlerine ne kadar güvendiklerini belirtmek için "Mesajlarımızın şifresini kırabilene 300 bin dolar ödül vereceğiz" vaadinde bulundu.



YASAL ÇERÇEVE TALEBİ



Almanya ve Fransa İçişleri bakanları Avrupa Komisyonu'ndan kriptolu haberleşme ağlarına yönelik yasal çerçeve hazırlamasını istemişti. Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, geçtiğimiz ay gerçekleşen bir AB zirvesinde "Telegram gibi bazı aplikasyonlar ile sistematik olarak mesajlaşma meselesi yasal çerçeveye girmeli. Bütün bunlar istihbarat görevlileri ve savcılar tarafından kanıt olarak kullanılabilmeli" açıklamasında bulunmuştu.