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Hacılar şeytan taşlamaya devam ediyor

  • AA
  • Giriş Tarihi: 14.9.2016 20:04
Hacılar şeytan taşlamaya devam ediyor
Hacılar şeytan taşlamaya devam ediyor

Hac ibadetini yerine getirmek üzere topraklarda bulunan Müslümanlar, bayramın üçüncü gününde şeytan taşlamaya devam ediyor - Bugün Mina'dan ayrılacak hacılar, aşırı sıcaklara rağmen şeytan taşlama alanına etti - Geçen yıllarda ve izdihamın yaşandığı bugünde, şeytan taşlama alanında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

Hac ibadetini yerine getirmek üzere topraklarda bulunan Müslümanlar, bayramın üçüncü gününde şeytan taşlamaya devam ediyor.

İslam'ın 5 şartından hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan hacılardan Minadan erken ayrılacak olanlar ise bugün son defa şeytan taşladı.

Şeytan taşlama alanına eden yüz binlerce hacı, geçen seneki izdihamın ardından yeni yapılan dört katlı şeytan taşlama alanında yoğunluğun meydana gelmesine neden olurken, daha önceki yıllarda ve izdihamın yaşandığı bugünde (bayramın üçüncü günü) alanda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Mekke'den erken ayrılmak isteyen hacılar, şeytan taşlamanın ardından Kabe'ye gidip veda tavafını yaparak Hac ibadetlerini tamamlayacak ve ülkelerine dönebilecek.