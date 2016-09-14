Hacılar şeytan taşlamaya devam ediyor

Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan Müslümanlar, bayramın üçüncü gününde şeytan taşlamaya devam ediyor - Bugün Mina'dan ayrılacak hacılar, aşırı sıcaklara rağmen şeytan taşlama alanına akın etti - Geçen yıllarda kaza ve izdihamın yaşandığı bugünde, şeytan taşlama alanında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan Müslümanlar, bayramın üçüncü gününde şeytan taşlamaya devam ediyor.

İslam'ın 5 şartından hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan hacılardan Minadan erken ayrılacak olanlar ise bugün son defa şeytan taşladı.

Şeytan taşlama alanına akın eden yüz binlerce hacı, geçen seneki izdihamın ardından yeni yapılan dört katlı şeytan taşlama alanında yoğunluğun meydana gelmesine neden olurken, daha önceki yıllarda kaza ve izdihamın yaşandığı bugünde (bayramın üçüncü günü) alanda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Mekke'den erken ayrılmak isteyen hacılar, şeytan taşlamanın ardından Kabe'ye gidip veda tavafını yaparak Hac ibadetlerini tamamlayacak ve ülkelerine dönebilecek.