Hakkari merkez ve ilçelerindeki bazı alanların, 15 gün süreyle, "Özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin son zamanlardaki terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi.

Vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme, seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı vurgulanan açıklamada, öncelikle vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletin ve milletin her türlü terörist tehdit ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgede emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirin alındığı kaydedildi.



Açıklamada, 15 Eylül saat 00.00.01'den 29 Eylül saat 23.59.59'a kadar Hakkari merkez ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan ve "Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin bilgilere yer verildi.