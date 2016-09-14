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'de teröristlerden havan saldırısı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 14.9.2016 19:38 Güncelleme Tarihi: 14.9.2016 21:02
Hakkari'de teröristlerden havan saldırısı
Hakkari'de teröristlerden havan saldırısı

'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce 2. Hudut Tugay Komutanlığı'na havan saldırısı düzenledi.

Çukurca'da terör örgütü PKK, askeri birliğe havan saldırısı düzenledi.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki 2. Hudut Tugay Komutanlığına PKK'lı teröristlerce havan saldırısı gerçekleştirildi.

Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, teröristlerce atılan havan mermilerinden bazıları Narlı köyündeki boş araziye düştü.

Bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.


4 terörist etkisiz hale getirildi

Bu arada, bölgede süren operasyonlarda alınan görüntü üzerine uçaklar, Çukurca'nın Kuzey 'a sıfır noktada bulunan Pirinçeken bölgesindeki 1 mağarayı bombaladı. Mağarada bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi.