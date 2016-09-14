Şemdinli'de AK Parti adayına silahlı saldırı

1 Kasım Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den Hakkari'de aday olan Ahmet Budak, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 1 Kasım 2015'te gerçekleşen 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Hakkari'den AK Parti 1. sıra milletvekili adayı Ahmet Budak,Şemdinli ilçesinde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Budak, Şemdinli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
AK Parti Şemdinli İlçe Başkanı Fikri Algül, saldırganların olaydan sonra kaçtığını belirterek, "Evinin önünde saldırıya uğrayan milletvekili adayımız Budak, ağır yaralandı. Tedavisi sürüyor." dedi.
Güvenlik güçleri, olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlattı.