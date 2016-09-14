Süleyman Soylu: Bütün hazırlıklar yapıldı! Bayram sonrası uygulanacak

Bazı şirketlerin haksız kazanç kapısına dönüşen ve adeta sürücülere tuzak kuran Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) uygulaması sona eriyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, "Devlet hem vatandaşını korumak için hem de gelir elde etmek için vatandaşına tuzak hazırlamaz. Bayram üstü bu konuda çok daha dikkatli olduk. Bayram ertesi uygulamaya girecek. Bu konudaki bütün hazırlıklar yapıldı" dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Trabzon'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı konuşmada birbirinden önemli mesajlar verdi. Terör örgütlerine yardım ve yataklık ettiği için kayyum atanan 28 belediyeye ilişkin yaptığı açıklamada Bakan Soylu, belediyeler üzerinden gerçekleştirilen olayların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

İçişleri Bakanı Soylu bayram öncesi SABAH ve aHaber'in de yayınlarında da sıkça dile getirdiği TEDES uygulaması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bazı şirketlerin haksız kazanç kapısına dönüşen ve adeta sürücülere tuzak kuran Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) uygulaması ile ilgili olarak Bakan Soylu, "Devlet hem vatandaşını korumak için hem de gelir elde etmek için vatandaşına tuzak hazırlamaz. Bayram üstü bu konuda çok daha dikkatli olduk. Bayram ertesi uygulamaya girecek. Bu konudaki bütün hazırlıklar yapıldı" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

BÖLGEDE DEMOKRASİYİ YÜKSELTECEĞİZ

Özellikle belediyeler üzerinden gerçekleştirilen olaylar kabul edilebilecek cinsten değildir. Evet, demokrasi ve hukukun üstünde olan her şey bizim için çok önemlidir. Ama milletimizin temiz oylarla teröre destek veriliyorsa, bu kabul edilemez.

Bizim orada yaşayan kardeşlerimize yönelik hukukun üstünlüğünü yaşatmak noktasında bizim elimizi daha güçlü hale getirmektedir. Orada belediyeler üzerinden gerçekleşen olaylar kabul edilebilir değil. Yaptıklarını kabul etmek mümkün değil.

Vatandaşımıza terör örgütü üzerinden baskı yapılmasının üzerine teker teker gideceğiz. Tespitlerimiz var. STK'ların da teröre payanda olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğimizi söylemek istiyorum.

Bazı belediyeler aldıkları elemanlar vasıtasıyla köylere baskı yapıyorlar. Hepsini çözeceğiz

Güvenlik güçlerimiz büyük bir titizlikle çalışıyor. Teknik olarak da çok üst düzeydeler. İHA'dan termal kameraya kadar hepsini kullanıyorlar. Onlara duacıyız.

Aziz milletimiz rahat olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu kararlılık ile bölgede demokrasiyi en üst düzeye taşıyacaktır.

ABD BÜYÜKELÇİSİNİN MESNETSİZ AÇIKLAMALARI

Yıllardır müttefikimiz olan ülkelerin büyükelçileri üzerine vazife olmayan konularda açıklama yapıyorlar. Bizim açımızdan hoş bir durum değil. Hiçbir bağımsız ülkeye yol haritası çizemezsiniz. Birilerine yön verir gibi konuşmaları bizi üzmüştür. Bu konuda büyükelçinin değerlendirmelerine cevabmızı o gün verdik ama asıl cevabı bu millet birliği ve kardeşliği ile yapmıştır.

Dünyada yıllarca teröre karşı ortak bir deklerasyon söz konusudur. Bu deklerasyonu veren ülkeler için bu olay bir samimiyet testidir. Büyükelçi uyarılmalı.

Teröre karşı biz bütün ülkelere sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. İstedikleri tüm teröristleri teslim ediyoruz. Ama çifte standartlı bir davranışın Türkiye'ye uygulanmasını manidar buluyoruz. Terör örgütünün istismar ettiği alanları birer birer kapatacağız.

BAYRAM ERTESİ UYGULAMAYA GİRİYOR

Bir de TEDES meselesi var. Devlet hem vatandaşını korumak için hem de gelir elde etmek için vatandaşına tuzak hazırlamaz. Bayram üstü bu konuda çok daha dikkatli olduk. Bayram ertesi uygulamaya girecek. Bu konudaki bütün hazırlıklar yapıldı. İnşallah ortaya koyduğumuz iradeye milletimiz de karşılık verecek. Ülkemizde yaşanan trafik kazaları inanın içimizi burkuyor. Bu kadar kaliteli yollarımız olmasına rağmen malesef ciddi kazalarla karşı karşuya kalıyoruz.

Alacağımız tedbirler önemlidir. Emniyet kemeri sadece arabanın önünde bulunanlar için değil arkada emniyet kemerinin çok daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Milletimize mesajımızdır. Son 15 yılın en az kazası ile karşı karşıyayız.

3-4 saatte bir kaza istatistiklerini alıyoruz. Ne olursunuz dönüş yolunda acele etmeyin. Birbirimizi uyaralım. Televizyonlarımıza buradan çağrıda bulunuyorum. Bu konuda hatırlatma yapsınlar.

SÜRÜCÜYE ‘RADAR TUZAĞI’ SONA ERDİ