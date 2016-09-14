TSK'dan flaş DAEŞ açıklaması!

TSK Suriye'deki 5 DAEŞ hedefine Fırtına obüsleriyle 11 atış yaptı.

Genelkurmay Başkanlığınca, Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında, harekat sahasında bulunan 5 DEAŞ terör örgütü hedefine toplam 11 Fırtına obüs mermisinin atıldığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığınca, Fırat Kalkanı Operasyonuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek maksadıyla, Fırat Kalkanı Operasyonu'nun başlatıldığı hatırlatıldı.

Buna göre, 13 Eylül Salı günü saat 18.00'e kadar meydana gelen gelişmeler çerçevesinde, Suriye sınır hattında, gerekli emniyet tedbirleri alınarak, Cerablus ve Rai bölgesinde halen kontrol edilen bölgede keşif, gözetleme, hedef tespiti ve ele geçirilen bölgelerde oluşturulan savunma tedbirlerini geliştirme faaliyetlerine devam edildi.

Ateş destek vasıtaları tarafından, harekat sahasında bulunan 5 DEAŞ terör örgütü hedefine toplam 11 Fırtına obüs mermisi atıldı. Böylece operasyonun başlangıcından bugüne kadar 523 hedefe 2 bin 243 atım gerçekleştirildi.

Hava kuvvetlerine ait uçaklar tarafından hava harekatı icra edilmedi, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak yerde bekler uçak görevlendirildi.

"4 HAVAN VE 1 SAVUNMA MEVZİİ İMHA EDİLDİ"

Koalisyon Güçleri tarafından, Yahmul, Kafer Khan, Güzel Mezra ve Cakka (Zeytinlik) bölgelerinde belirlenen DEAŞ unsurlarına yönelik 4 hava harekatı gerçekleştirilerek, 3 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, 4 havan ve 1 savunma mevzii imha edildi.

Suriye sınır hattında bir Bayraktar İHA ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam ediliyor.

Açıklamada, AFAD ve Kızılay'a ait unsurlarla, Özgür Suriye Ordusu ve sivillere yönelik lojistik faaliyetlerin kesintisiz olarak sürdürüldüğü belirtilerek, terör örgütlerince kullanılan ve hudut bölgesinde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde icra edilen koalisyon harekatına destek veren TSK'nın, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri aldığı, bu konuda azami hassasiyeti gösterdiği vurgulandı.