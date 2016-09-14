Van teröre karşı bir oldu

Van'da bir araya gelen sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, terör örgütü PKK mensuplarınca Kurban Bayramı'nın ilk günü gerçekleştirilen ve 46'sı sivil, 50 kişinin yaralandığı saldırıya tepki gösterdi. Saldırının meydana geldiği noktada toplanan kentteki sivil toplum örgütü temsilcileri, yaptıkları ortak açıklama ile terör saldırısını kınadı.



Van Düşünce Platformu Başkanı Sinan Başak, Türkiye'nin kapsamlı bir tehdit altında bulunduğunu vurgulayarak, "FETÖ, DAEŞ, PKK, YPG, DHKP-C gibi birçok terör örgütü güzelim ülkemizi parçalamak için var gücüyle çalışıyor. Bu hainler ifşa edildikçe, onlarla ilgili birçok gerçek gün yüzüne çıktıkça terörle mücadelemiz de yeni bir mahiyet kazanmaya başlamıştır. Darbeden sonra görülmüştür ki teröristlere karşı yürütülen mücadele, bazı hainler tarafından sinsice baltalanmaya çalışılmıştır. Son zamanlarda terörist gruplara karşı girişilen topyekûn mücadelenin başarılı olmasında bu yeni konseptin katkısı olduğu aşikârdır" dedi.



Dış güçlerin ve çıkarcı sermaye gruplarının maşası olan terör örgütlerinin tek amacının kargaşa yaratmak, halkı sindirmek, halkta ümitsizlik yaratmak, iç savaş çıkartmak ve bu yolla bölgesinde gün geçtikçe güçlenen Türkiye'yi parçalamak olduğunu anlatan Başak şöyle konuştu: "Yüce milletimiz, terör örgütlerinin, Müslümanların kutsal olarak idrak ettikleri bir bayramı kana bulamaları, düşünce ve zihniyetlerini göstermesi açısından da oldukça manidardır. Van'daki haince saldırı bir kez daha göstermiştir ki bunların hiçbir kutsalı yoktur. Bunlar için çoluk çocuk, genç yaşlı onlarca masum vatandaşın katledilmesinin veya yaralanmasının hiç önemi yoktur. Bu nedenledir ki bunlar tek kelimeyle alçaktır, haindir, insan değildir. Bunlar dış mihrakların aşağılık kuklalarıdır. Demek ki bunlar bayramlaştığımız Türklerden, Kürtlerden, Çerkezlerden, Lazlardan, yani bizlerden asla olamaz. Buradan PKK başta olmak üzere tüm terör örgütlerine sesleniyoruz. O alçakça ellerinizi ülkemizin üzerinden çekin. Unutmayın ki biz son nefesimize kadar terörle mücadeleye devam edeceğiz."



'BUNLARI ANCAK BİRLİK BERABERLİĞİMİZ YOK EDER'



Van'da esnaf ve vatandaşlar, terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Taksici Şahin Ötuş, "Canımı kurtardım ama aracımı kurtaramadım. Bunu yapanları Allah'a havale ediyorum" derken, vatandaşlardan Salih Bingöl "Bunlar insan değildir. Bunları ancak birlik ve beraberliğimiz yok eder" diye konuştu. Abdulhalim Almalı Kürt halkının kanını akıtarak hiçbir yere varılamayacağını belirtirken esnaf Caner Soydan "İnşallah bu saldırılar bir an önce durur ve memlekete huzur gelir" dedi.



Saldırıya çeşitli ellerdeki STK'lardan da tepki geldi. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Mahmut Kösemusul "Sakarya 'Siirt' demek, 'Van' demek. Van'daki terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Hükümetimize, devletimize güveniyoruz" diye konuştu. Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan da "Dedelerimizin kanlarıyla elde edilmiş ülkeyi 3-5 çapulcuya bırakmaya niyeti vardır" şeklinde konuştu.