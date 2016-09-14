Ve cinayet dosyası raftan indi

2006 yılında sabah namazı sonrası verdiği sohbet esnasında ölüdürülen ve aradan 10 yıl geçmesine rağmen FETÖ'cü hakim ve savcılarin engellemesiyle aydınlatılamayan Bayram Ali Öztürk cinayetinin tekrar inceleneceği ortaya çıktı.

Başta Türkiye olmak üzere dünya müslümanları arasında önemli bir isim olan Bayram Ali Öztürk Hoca, 3 Eylül 2006 günü İsmailağa Camii'nde sabah namazı sonrası verdiği sohbet esnasında, Mustafa Erdal isimli bir meczup tarafından kalbinden bıçaklanarak şehit edilmişti. Aradan geçen 10 yıllık bir zaman dilimine rağmen cinayetin aydınlatılamamış olması, kamuoyunu ciddi manada rahatsız ediyordu. Yaşanan süreçte Akit gazetesi Bayram Ali Öztürk cinayetinin FETÖ'cü hakim ve savcılar tarafından sümen altı edildiğini ortaya çıkarmıştı.

15 TEMMUZ SONRASI TUTUKLANAN O İSİM

Şehit Bayram Ali Öztürk cinayetinin dosyasını sümen altı eden isimlerin, 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsü sonrası düzenlenen operasyonlar kapsamında tutuklanan Yargıtay Üyesi Süleyman Pehlivan, hakkında yakalama kararı çıkartılan Savcı Salim Duran ve firari Savcı Cihan Kansız olduğunu kamuoyuna duyurmamızın ardından harekete geçen İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Mehmet Şenay Baygın cinayet dosyasını yeniden incelemek üzere raftan indirdi.

ÜSTÜN KÖRÜ BAKILDI

İlk etapta Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca'nın oğlu Mahmut Öztürk yeniden dinlenecek ve cinayeti işleyen katil Mustafa Erdal'ın cinayetten önceki telefon kayıtları ve tek tek incelenerek kiminle görüştüğü tespit edilecek. Bayram Ali Öztürk dosyası ilk olarak Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı'nda FETÖ'ye bağlı savcılar tarafından bekletildi, daha sonra Özel Yetkili Savcılar Süleyman Pehlivan, Cihan Kansız ve Salim Duran tarafından hasıraltı edildi. Bu karartma teşebbüsünden sonra dosyaya 10 yıl boyunca hiçbir işlem yapılamadı. Katil Mustafa Erdal'ın HTS kayıtları bile dosyada yer almadı. (YeniAkit)

"BAYRAM HOCA CİNAYETİNİN ARDINDAN MALUM YAPI VAR"