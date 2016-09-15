Ağrı'da alçak saldırı

Ağrı’nın Tendürek Dağı bölgesinde bulunan koruculara ait nöbetçi kulübesine teröristlerce saldırı düzenlendi. 7 korucu şehit oldu, 5 asker yaralandı

Tendürek Dağı eteklerinde bulunan Gökçebulak Köyü yakınlarındaki korucuların nöbet tuttuğu nöbetçi kulübesine, bugün saat 21.00 sıralarındaPKK'lı teröristler uzun namlulu silahlarla saldırdı.

Korucuların da anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Bölgede yer yer çatışmalar sürerken, Çetenli Köyü Karakolu'ndan da teröristlerin bulunduğu noktalar top atışlarıyla yoğun ateş altına alındı.



7 KORUCU ŞEHİT, 5 ASKER YARALI

Ağrı'nın Tendürek Dağı bölgesinde bulunan koruculara ait nöbet kulübesine teröristlerce düzenlenen saldırının ardından çıkan çatışmada 7 korucu şehit olurken, 5 asker ve 1 korucu yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Tendürek Dağı eteklerinde bulunan Gökçebulak köyünün üst tarafında koruculara ait noktalara PKK'lı teröristler saat 21.00 sıralarında uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmişti. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 7 korucu şehit olurken, 5 asker ve 1 korucu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, çatışmaların sürdüğü öğrenildi.



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