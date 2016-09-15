Almanya Başkonsolosluğu 19 Eylül'e kadar kapalı

Almanya, Türkiye’deki dış temsilciliklerinde Kurban Bayramı süresince, 19 Eylül’e kadar kısıtlı hizmet verileceğini duyurdu.

Almanya Büyükelçiliği ve İstanbul Alman Başkonsolosluğu'nun internet sitelerinden yapılan açıklamada; "Türkiye'deki dış temsilciliklerimiz Kurban Bayramı süresince kısıtlı hizmet verecekler. Alman okulları da tatildedir. Herkese huzurlu bir bayram haftası diliyoruz. Her daim olduğu gibi Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili seyahat ve güvenlik uyarılarını dikkate alınız" denildi.