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Başkonsolosluğu 19 Eylül'e kadar kapalı

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 15.9.2016 15:17
Almanya Başkonsolosluğu 19 Eylül'e kadar kapalı
Almanya Başkonsolosluğu 19 Eylül'e kadar kapalı

, Türkiye’deki dış temsilciliklerinde Kurban Bayramı süresince, 19 Eylül’e kadar kısıtlı hizmet verileceğini duyurdu.

Büyükelçiliği ve İstanbul Alman Başkonsolosluğu'nun internet sitelerinden yapılan açıklamada; "Türkiye'deki dış temsilciliklerimiz Kurban Bayramı süresince kısıtlı hizmet verecekler. Alman okulları da tatildedir. Herkese huzurlu bir bayram haftası diliyoruz. Her daim olduğu gibi Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili seyahat ve güvenlik uyarılarını dikkate alınız" denildi.