Biz geldik kardeşim

Türkiye Diyanet Vakfı, Tanzanya’nın Hint Okyanusu’nda bulunan Tumbatu Adası’ndaki Müslümanlara teknelerle yardım götürdü, halk görevlileri sahilde büyük sevinçle karşıladı

Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV), "Kurbanlarımız kardeşlik için" temasıyla düzenlediği vekalet kurban kesimi programı kapsamında Tanzanya'nın özerk bölgesi olan Zanzibar'da kesilen, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurbanlarının da bulunduğu 10 bin 500 hisse kurbanın dağıtımı sürüyor. Kurban eti dağıtımının son durağı ise Zanzibar'dan 5 kilometre uzaklıktaki Tumbatu Adası oldu. Yanlarındaki kurban etlerini alan vakıf görevlileri Kerim Küçüksarı, Ömer Sarı ve gönüllüler milli güreşçi Rıza Kayaalp ve Fatih Zeybeli, bir tekneye binerek, Hint Okyanusu'nda bulunan adaya gitti.



İLAHİLERLE KARŞILADILAR

Adada bulunan 560 Kuran kursu öğrencisi tarafından ilahilerle karşılanan vakıf görevlileri ve gönüllüler duygu dolu anlar yaşadı. TDV görevlileri, gruplar halinde öğrenim gören minik hafız adaylarına çikolata, şeker ve balon dağıtarak hatıra fotoğrafları çektirdi. Hayır severlerce ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak için TDV'ye verilen vekalet kurbanların sahiplerine teslim edildiğini söyleyen TDV Kurumsal İletişim Müdürü Kerim Küçüksarı, "İnsanlar Türkiye'den gelen yardım ve selamlara büyük coşkuyla karşılık verdi" dedi.



TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Yardımlardan dolayı Türkiye halkına ve bu yardımları kendilerine ulaştıran TDV'ye teşekkür eden medrese sorumlusu Ebubekir Ahmet Bin Shani, "Yapılan yardımlar çok faydalı oldu. 560 öğrencinin eğitim gördüğü 2 binada 5 sınıf bulunuyor. Biz 3 sınıf daha ekleyerek medresemizi büyütmek istiyoruz. Ayrıca çocuklarımızın güvenliği için medresenin etrafına duvar ördürmek istiyoruz. Adada çıkan suyu medreseye getirmek için pompaya ihtiyacımız var. Hayır severlerin yardımlarını bekliyoruz" diye konuştu.



"ÇOK DUYGULANDIM"

TDV gönüllüsü olarak Zanzibar'a gelen milli güreşçi Rıza Kayaalp de şöyle konuştu: "Minik hafızlar, bizi ilahi söyleyerek karşıladı. O an çok duygulandım. Bizimle çok ilgilendiler. Çocukların ayaklarında ayakkabı yok. Yaşadıkları ortamda fakirliğin büyük olduğu görülüyor. Türkiye Diyanet Vakfı, kardeşlerimize hayatlarında az tattıkları eti getirip birkaç gün de olsa sofralarında olmasını sağladı. Yardımlarımızı yaparak bu çocukları ve gençleri sevindirmiş olmanın mutluluğu içinde ülkemize döneceğiz."