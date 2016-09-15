FETÖ'cü müdürlerin fotoğrafları panodan kaldırıldı

Adana Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında bulunan "Adana Emniyet Müdürleri" albümünden FETÖ'den tutuklanan emniyet müdürlerinin fotoğrafları çıkarıldı.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye oldukları ileri sürülen çok sayıda emniyet müdürü de tutuklanıp cezaevine gönderildi. Bunlar arasında Adana Emniyet Müdürlüğü'nde 2002-2003 yılları arasında görev yapmış eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, 2011-2012 yıllara arasında Adana Emniyet Müdürlüğü yapan Mehmet Avcı ile 2012-2014 yılla arasında Adana Emniyet Müdürlüğü yapan Ahmet Zeki Gürkan da bulunuyor.



Adana Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek FETÖ'den tutuklanan bu 3 müdürün izlerini silmek için harekete geçti. Müdürlük önce Adana Emniyet Müdürlüğü makam girişinde Adana'da Cumhuriyet tarihinden günümüze kadar hizmet etmiş emniyet müdürleri fotoğraf panosundan başladı. Bu panodan Çapkın, Avcı ve Gürkan'ın fotoğrafları kaldırıldı.



Daha sonra ise Adana Eminiyet Müdürlüğü Web sitesindeki baş müdürleri fotoğrafları arasından da bu 3 müdürün fotoğrafları kaldırıldı. Adana Emniyeti'nde uzun yıllar Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunduktan sonra emniyet müdürlüğü de yapan Mehmet Avcı 24 Temmuz 2016, Ankara'da gözaltına alınan Ahmet Zeki Gürkan 5 Ağustos 2016, Bodrum'daki yazlığında gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen Hüseyin Çapkın ise 3 Eylül 2016 tarihinde tutuklanmıştı.