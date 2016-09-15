Türkiye'nin dört bir yanından gaziler, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenecek etkinliklere davet edildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanlığınca 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yurdun dört bir tarafından gazilerin Ankara'da misafir edileceği bildirildi.

Açıklamada, garnizon komutanlıkları tarafından 29 Ağustos-7 Eylül arasında evlerinde ziyaret edilen gazilere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın davet mektubunun takdim edildiği belirtildi.

Asker, polis ve köy korucusu gazilerin 18-20 Eylül tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek Gaziler Günü etkinliklerinde buluşacağı kaydedildi.