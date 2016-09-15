Genelkurmay'dan anlamlı davet

Genelkurmay Başkanlığı, 18-20 Eylül arası düzenlenecek olan Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında asker, polis ve köy korucusu olan gazileri Ankara'da misafir edecek.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Türkiye'nin dört bir tarafından davet edilen gaziler Ankara'da misafir edilecek. Garnizon Komutanlıkları tarafından, 29 Ağustos-07 Eylül 2016 tarihleri arasında evlerinde ziyaret edilen gazilere Genelkurmay Başkanının davet mektupları verildi.



18-20 Eylül arasında icra edilecek olan Gaziler Günü etkinliklerinde asker gazilerin yanında, polis ve köy korucusu gaziler de Ankara'da buluşacak.