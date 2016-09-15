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Genelkurmay'dan anlamlı davet

  • AA
  • Giriş Tarihi: 15.9.2016 13:40 Güncelleme Tarihi: 15.9.2016 13:42
Genelkurmay'dan anlamlı davet
Genelkurmay'dan anlamlı davet

Genelkurmay Başkanlığı, 18-20 Eylül arası düzenlenecek olan etkinlikleri kapsamında , polis ve köy korucusu olan gazileri 'da misafir edecek.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 19 Eylül dolayısıyla Türkiye'nin dört bir tarafından davet edilen gaziler 'da misafir edilecek. Garnizon Komutanlıkları tarafından, 29 Ağustos-07 Eylül 2016 tarihleri arasında evlerinde ziyaret edilen gazilere Genelkurmay Başkanının davet mektupları verildi.

18-20 Eylül arasında icra edilecek olan Gaziler Günü etkinliklerinde gazilerin yanında, polis ve köy korucusu gaziler de Ankara'da buluşacak.