MHP’li yönetici ile kardeşine silahlı saldırı

Çorum’un Osmancık İlçesi'nde, MHP Antalya İl Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Çörekçi ile kardeşi Ahmet Serdar Çörekçi uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketi Çorum'un Osmancık İlçesi'ne gelen MHP Antalya İl Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Çörekçi ile kardeşi öğretmen Ahmet Serdar Çörekçi, evlerinin önünde S.K. ve yanındaki bir arkadaşının önce bıçaklı sonra da silahlı saldırısına uğradı. İl Başkan Yardımcısı Çörekçi göğsünden tabancayla, kardeşi ise karnından bıçakla yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheliler polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.