“Türkiye, Müslümanların umudu”

Kutsal topraklarda Türkiye’ye büyük ilginin olduğunu gözlemlediğini belirten TBMM Başkanı Kahraman, “Türkiye büyük bir sevgi, saygı halesi oluşturmuş” diye konuştu

TBMM Başkanı İsmail Kahraman 16 yıl sonra kutsal topraklardaydı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'le bayramlaşan Kahraman, "16 sene önce geldiğim duruma göre ifade ediyorum. Müthiş değişiklikler var. Bu sene çadırlar da düzelmiş. Sağlık hizmetleri de tamam. Fevkalade güzel bir şey" diye konuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Mekke'deki Hac İdaresi Merkezi'ni ziyaret ettikten sonra Görmez ve ekibiyle bayramlaşan Kahraman, gazetecilerle sohbetinde izlenimlerini paylaştı. Hac görevini ifa için İslam dünyasından gelen Müslümanların Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik duygularına da tanıklık ettiğini söyleyen Kahraman "Cumhurbaşkanımız, cumhurun başı. Böyle bir kişinin başımızda olmasından dolayı ben övündüm. Çünkü bütün İslam ülkeleri; Cibutili'den Somalili'ye, Sudanlı'dan Suudi Arabistanlı'ya kadar herkeste çok büyük bir sevgi, saygı halesi oluşturmuş" diye konuştu. İslam dünyasının Türkiye'den beklentileri olduğunu da söyleyen Kahraman, "Türkiye, bir ümitle bakılan, özlemle izlenen, büyük devlet olarak kendisini ispat etmiştir. Dine verdiği ehemmiyetin de herkes farkında. Türkiye'nin bu sahada verdiği hizmetler de çok takdir görüyor" değerlendirmesinde bulundu.