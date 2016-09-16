26 DAEŞ hedefi vuruldu

TSK Fırat Kalkanı Harekatı'nda ABD Özel Kuvvetleri'nin destek verdiğini, 26 DAEŞ hedefine 72 Fırtına mermisi atıldığını açıkladı.

Koalisyon güçleri tarafından Suriye'de Kunaytirah, Tatimus, Cakka ve Baragidah bölgelerinde tespit edilen DEAŞ unsurlarına yönelik toplam 4 hava harekâtı icra edildi, 5 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi.

CERABLUS'TAKİ DAEŞ İZLERİ SİLİNİYOR

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yapılan bilgilendirmede, Azaz-Rai bölgeleri arasında muhalif unsurlardan oluşan 4 Özel Görev Kuvvet grubunun keşif, gözetleme ve ikmal faaliyetlerinin tamamlanması sonrasında saat 14.00'de kontrol edilen bölgeden güney yönünde ileri harekâta başladığı ve saat 18.00 itibariyle harekâtın devam ettiği bildirildi. Rai-Cerablus bölgeleri arasında halen kontrol edilen bölgede keşif, gözetleme, hedef tespiti, ele geçirilen bölgelerde oluşturulan savunma tedbirlerini geliştirme faaliyetlerine devam edildi. Tatimus bölgesinde meydana gelen EYP patlaması sonucunda 5 muhalif şehit olurken, 6 muhalif yaralandı. Ayrıca, Azaz-Rai arasındaki bölgede icra edilen harekâta koalisyon kapsamında ABD Özel Kuvvetleri destek verdi.

DAEŞ HEDEFLERİ TANK VE UÇAKLARLA VURULUYOR