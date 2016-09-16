Çalışan anne babaya çocuk izni ne kadar?

Anne baba için çocuk izni ne kadar? Bakanlık çalışan anne babanın çocuğuklarıyla daha fazla birlikte olmasını sağlayacak çocuk izni ve doğum izni çalışmalarında son aşamaya geldi. Yeni çocuk izni ve doğum izni düzenlemesine göre çalışan anne ya da baba çocuğun mecburi ilköğretim çağına başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilecek. Böylece uzun süren bir çocuk izni dönemi olabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışan anne ve babanın çocuğuna daha fazla vakit ayırmasını sağlayacak çocuk izni konusundaki kısmi çalışma düzenlemesinin yönetmeliğini son aşamaya getirdi. Buna göre, doğum yapan anne veya baba, çocuğun mecburi ilköğretim çağına başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar herhangi bir zamanda kısmi süreli çalışma talebinde bulunarak çocuk iznine ayrılabilecek. İşveren anne veya babanın bu talebini geçerli fesih nedeni sayamayacak. İşte çocuk izni düzenlemesinin ayrıntıları:

ÇOCUK İZNİ ÇOCUK İLE GEÇEN VAKTİ ARTIRACAK

"Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Sureli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik Taslağı"nda kadın işçinin, doğum öncesi sekiz hafta ve doğum sonrası sekiz hafta olmak üzere toplam 16 haftalık analık iznine dokunulmuyor. Doğum yapan kadın onu aynen kullanacak. Bu iznin bitiminde isteğe bağlı 6 aya kadar ücretsiz iznini de kullanabilecek. Böylece 10 ay iznini kullanacak olan doğum yapan annenin bu izninin de sona ermesinde, kadın veya erkek işçinin istekleri halinde birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izne de ayrılabilecek. Bu izinlerin bitiminden sonra kısmı süreli çalışma talebinde bulunulacak. Bu kısmi süreli çalışma izni, 6 aya kadar ücretsiz izin süresinde kesilerek de talepte bulunulabilecek.

ÇOCUK İZNİ İLE OKUL ÇAĞINA KADAR BİRLİKTE OLMA İMKANI

Buna göre, söz konusu izinlerin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar çalışan anne-babadan biri, işverenine herhangi bir zamanda kısmi süreli çalışma talebini iletecek. Talep en geç bir ay içinde işveren tarafından karşılanacak. İşveren tarafından bir ay içinde cevap verilmemesi halinde talep, işçinin dilekçesinde belirtilen tarihte geçerlilik kazanacak.

ÇOCUK İZNİ İÇİN ŞARTLARI BİLMEK ÇOK ÖNEMLİ

Yönetmelik, kısmi süreli çalışma hakkından yararlanmak isteyenlere bazı şartlar da getiriyor. Buna göre, ebeveynlerden birinin çalışmaması halinde, çalışan eş kısmi süreli çalışma talebinde bulunamayacak. Ancak, ebeveynlerden birinin sürekli bakım ve tedavi gerektiren bir hastalığının bulunması, çocuğun velayetinin mahkemece eşlerden birine verilmesi ve üç yaşını doldurmamış çocuğun evlat edinilmesi durumlarında bu şart da aranmayacak.

DOĞUM - ÇOCUK İZNİNDE KISMİ ÇALIŞMA İSTENECEK İŞLER

Bakanlık, yönetmelikte kısmi süreli çalışma yapılabilecek işleri de belirledi. Özel sağlık kuruluşlarında mesul müdür, sorumlu hekim, laboratuvar sorumlusu ve sağlık hizmetinden sayılan işlerde tam zamanlı çalışması öngörülenler tarafından yerine getirilen işlerde uygulanabilecek. Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen sanayiden sayılan işlerde uygulanabilecek. Bir yıldan az süren mevsimlik işlerde, işverenin uygun bulması halinde yapılabilecek.

ÇOCUK İZNİ İŞYERİ GELENEKLERİNİ DELMEYECEK

Kısmi süreli çalışma zamanı, işyerinin gelenekleri, işin niteliği ve işçinin talepler doğrultusunda işveren tarafından belirlenecek. Ayrıca, kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi, aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak üzere tam süreli çalışmaya dönebilecek.