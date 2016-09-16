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Çavuşoğlu - Kerry Görüşmesi

  • Giriş Tarihi: 16.9.2016 18:10 Güncelleme Tarihi: 16.9.2016 19:55
Çavuşoğlu - Kerry Görüşmesi
Çavuşoğlu - Kerry Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Venezuela'da, bugün ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, karşı tarafın talep ettiği görüşmede, çatışmaların durdurulması mutabakatının uygulanması ile 'de ihtiyaç içindeki kişilere insani yardımların ulaştırılması başta olmak üzere 'deki güncel gelişmeler ele alındı. Bakan Çavuşoğlu'nun görüşmede rejimin, çatışmaların durdurulması mutabakatına ilişkin ihlallerinin devam ettiğine de dikkat çektiği öğrenildi..

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