Elazığ'da "Özel güvenlik bölgesi" uygulaması

Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçelerindeki 15 alan, "Geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Elazığ'ın Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçelerindeki bazı alanların "Geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulanan Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçe sınırları içindeki 15 alanın, 17 Eylül-1 Ekim tarihlerinde geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanların, Alacakaya'da Gortil ve Herbite yaylaları, Arıcak'ta Görese 1 ve Görese 2 bölgesi, Karakoçan'da Gazdağı-Karaboğa dağları hattı, Akpınar'ın batısı, Pilavtepe, Koçyiğitler köyünün batısı, Dilektaşı ve Başak yaylaları, Velikan'ın doğusu ve Çatılı bölgesi ile Palu'da Akdağ bölgesi, Haydar ve Deştibotan yaylaları olduğu vurgulanan açıklamada, halkın can ve mal güvenliği için buralara girişlerinin mülki amir izni olmadan yasaklandığı kaydedildi.