FETÖ'den tutuklanan müdürlerin isim ve fotoğrafları artık panoda yok

Adana'da geçmiş yıllarda görev yapan emniyet müdürleri Hüseyin Çapkın, Mehmet Avcı ve Ahmet Zeki Gürkan'ın isim ve fotoğrafları, İl Emniyet Müdürlüğündeki panodan ve internet sitesinden çıkarıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan emniyet müdürleri Hüseyin Çapkın, Mehmet Avcı ile Ahmet Zeki Gürkan'ın isim ve fotoğrafları, geçmişte görev yaptıkları Adana Emniyet Müdürlüğü binasındaki panodan ve internet sitesinden kaldırıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgeye göre, FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, MİT tırlarının durdurulduğu dönemde Adana Emniyet Müdürü olarak görev yapan Ahmet Zeki Gürkan ile Mehmet Avcı'nın fotoğrafları ve isimleri, geçmiş yıllarda görev yaptıkları Adana Emniyet Müdürlüğündeki panodan çıkartıldı.

Tutuklu müdürlerin isim ve fotoğrafları, İl Emniyet Müdürlüğünün internet sayfasından da kaldırıldı.

Çapkın 2002-2003, Avcı 2011-2012, Gürkan ise 2012-2014 yıllarında Adana'da görev yapmıştı.