FETÖ'nün kaçak savcıları BND güvenli bölgesinde!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün kaçak savcıları Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın Alman istihbarat servisi BND'nin korumasında olduğu belirtildi.

Akşam Gazetei yurt dışına kaçan Fetullahçı savcıların Almanya'da federal istihbarat servisi BND'nin ajanları tarafından korunan bir villada kaldıklarını yazdı. Murat Kelkitlioğlu'nun yazısına göre kaldıkları villa ve alınan güvenlik önlemleri adeta bir kalkan niteliğinde. İşte FETÖ'cü kaçak savcıların yeni hayatını anlaran yazının ilgili bölümü..

ZEKERİYA ÖZ'Ü ALMAN İSTİBARATI BND KORUYOR

"Hatırlarsınız, FETÖ'nün militan savcıları vardı... Zekeriya Öz ve Celal Kara'dan bahsediyorum. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhuriyet gazetesine verdikleri röportajda darağcını adres gösteren bu isimler, sıkıyı görünce fare gibi yurtdışına kaçmışlardı. Bu 2 FETÖ militanının Almanya'da olduğu kesinleşti. Bir süre öncesine kadar İsviçre ve Fransa sınırına yakın Freiburg'daki bir villada beraber kalıyorlardı. Burası, olası bir riskte ülke değiştirilmesi için özellikle seçilmişti. Zekeriya Öz'ün ailesi Almanya'ya gidince Celal Kara villadan ayrıldı. Bu bilgilere ulaşınca gidip kaldıkları villayı görüntülemek bile istedik. Ancak, karşımıza çıkan engel karşısında şok olduk. Almanya'ya sığınan Öz ve Kara'yı bu ülkenin istihbarat servisi BND koruyor. Alman ajanlar villa etrafında ciddi bir koruma kalkanı oluşturmuş durumda... Bu bilgi, Almanya ile FETÖ arasındaki bağlantıyı çok açık bir şekilde ortaya koyuyor."