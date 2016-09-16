FETÖ’nün sivil darbe timleri aranıyor

FETÖ’nün darbeci askerlerle birlikte halkın arasına 3’er kişilik gruplar halinde sivil timler de soktuğu saptandı. Halkı hükümete karşı galeyana getirmeye çalışan sivil FETÖ’cüler aranıyor

FETÖ'nün darbe girişimi soruşturması devam ederken, istihbarat birimleri ihanetin yeni bir ayağını daha ortaya çıkardı. FETÖ'nün o gece silahlı unsurlarının yanı sıra sokağa inen halkın direnişini kırmak için 'dindar görünümlü' 3'er kişilik darbeci sivil timlerini de sahaya sürdüğü saptandı.



DARBE YANLISI SLOGAN ATILDI

FETÖ'nün 15 Temmuz kalkışmasının ardından devlette yuvalanan örgütün tüm elemanları tek tek soruşturma çerçevesinde temizlenirken, istihbarat birimleri de sahadaki çalışmasını sürdürüyor. Bu kapsamda kanlı geceyi mercek altına alan birimler, tanık ifadelerine de yansıyan çok dikkat çekici bir ayrıntıya ulaştı. Raporlara yansıyan bilgilerde, FETÖ'nün o gece yalnızca ordu ve emniyet içindeki silahlı unsurlarını değil aynı zamanda sivil timlerini de görevlendirdiği anlaşıldı. Sokağa çıkan demokrasi kahramanları uçaklardan yağdırılan bombalara, helikopterden ve tanklardan atılan mermilere karşı direnirken, FETÖ'nün darbeyi destekleyen sivil görünümlü militanları da kalabalıkların arasına karıştı. Halkın ikna edilmesi için görevlendirilen "dindar görünümlü" bu timlerin uzun sakallı oldukları ve 3'er kişilik gruplar halinde hareket etikleri belirlendi. Vatandaşın darbeye karşı mücadelesini kırmak için bu timlerin, "En büyük asker bizim asker", "Vur vur inlesin hükümet dinlesin" şeklinde sloganlar atarak, halkı yanlarına çekmeye çalıştıkları kaydedildi. Ağrı, Afyonkarahisar, Gaziantep, Kırşehir, Artvin ve Denizli başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafında sahaya inen bu timlerin halkın toplandığı belediye, valilik, kaymakamlık, cami önleri ile meydanlarda uzun süre kalabalıkların arasında dolaştıkları belirlendi. Ancak ilerleyen saatlerde önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli iradeye sahip çıkın" çağrısı, ardından 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın, "TSK içinde küçük bir grubun meydana getirdiği bir hareket, desteklemiyoruz" şeklindeki açıklamaları FETÖ'nün direncini kırdı.



HALKI YÖNETEMEYİNCE KAÇTILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından vatandaşlar akın akın meydanları doldurdu. Kalabalıklar iyice artınca FETÖ'nün darbeci timleri de sırra kadem bastı. İstihbarat birimlerinin tespiti üzerine soruşturmanın başlatıldığı ve bu timlerde görev alanların yakalanması için düğmeye basıldığı öğrenildi.